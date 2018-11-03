2018-11-03T12:20:30+03:00
Происшествия

В одном из рязанских баров парень во время ссоры угрожал женщине пистолетом

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу вечером в полицию Рязани обратилась 38-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что в одном из баров на улице Семинарской во время ссоры молодой человек пугал ее расправой, грозясь застрелить из пистолета.

На место незамедлительно выехала оперативная группа. Злоумышленника обезвредили. Им оказался 23-летний житель Сараевского района. Стражи правопорядка изъяли у него пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанском грузовом порту вновь произошел пожар
В Рязани за вечер на двух пожарах погибли два человека
Форвард «Рязани-ВДВ» решила завершить свою карьеру в национальной команде
В Рязани из-за демонстрации 7 ноября перекроют центр города
ХК «Рязань» выиграл на выезде у карагандинской «Сарыарки»
В Рязанской области с поличным поймали «черных лесорубов» в дубовой роще
Разыскиваются очевидцы наезда на рязанца сильно пьяным водителем
В День народного единства Рязанский кремль приглашает на Ночь искусств
В длинные выходные рязанские МФЦ и пункты КВЦ поменяют режим работы
Рязанцев приглашают на «Шоу иллюзионистов XXI века»
В Рязанской области в субботу будет до +9
В уикенд рязанских водителей ждут антиалкогольные рейды
Экс-директор рязанской «Автоколонны №1310» избежал колонии
В Захаровском районе обнаружили рязанского «Хатико»