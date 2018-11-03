В одном из рязанских баров парень во время ссоры угрожал женщине пистолетом
Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело
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В пятницу вечером в полицию Рязани обратилась 38-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что в одном из баров на улице Семинарской во время ссоры молодой человек пугал ее расправой, грозясь застрелить из пистолета.
На место незамедлительно выехала оперативная группа. Злоумышленника обезвредили. Им оказался 23-летний житель Сараевского района. Стражи правопорядка изъяли у него пневматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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