В Рязани из-за демонстрации 7 ноября перекроют центр города

СЕГОДНЯ 20:10 2018-11-02T20:47:25+03:00

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Из-за митинга в среду, 7 ноября, перекроют центр Рязани. Движение транспорта закроют с 11:00 по проезду Завражного на участке от пересечения с улицей МОГЭС до перекрестка с Первомайским проспектом, а также по Первомайскому проспекту от Вокзальной улицы до площади Ленина. Движение будут открывать поэтапно, по мере прохождения колонны участников демонстрации.

Городской пассажирский транспорт на это время будет следовать по измененной схеме. Рязанцев попросили не оставлять автомобили на проезжей части на проезде Завражного от пересечения с улицей МОГЭС до перекрестка с Первомайским проспектом и площадью Ленина с 8:00 до 14:00 7 ноября.