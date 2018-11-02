В уикенд рязанских водителей ждут антиалкогольные рейды

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-02T14:25:53+03:00

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В пятницу, 2 ноября, и предстоящие выходные рязанская ГИБДД проведет массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Масштабные рейды будут проводиться, в том числе, вблизи мест городского и загородного отдыха.

- Любое транспортное средство в силу его потенциальных возможностей развивать высокую скорость движения, является источником повышенной опасности. Такой источник под управлением человека, находящегося под воздействием спиртных напитков или наркотиков, несет двойную угрозу для окружающих. При этом многие водители не осознают степень опасности, которую они создают, садясь пьяными за руль, - отметили в пресс-службе.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Об этом можно сообщить по телефонам: 46-30-40, 27-50-70 или 02.