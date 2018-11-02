2018-11-02T09:14:32+03:00
Общество

Причину запаха газа в Рязани выявят с помощью природоохранных ведомств

Городские власти обратились в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру
Антон КОНОВАЛОВ
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1 ноября житель Рязани стали массово жаловаться на запах газа. Сообщения в Единую дежурную диспетчерскую службу поступили из Октябрьского и Советского районов.

- Проведены замеры по адресам Южный промузел, 17А и Солотченкое шоссе, 11. Превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено, - прокомментировали ситуацию в администрации Рязани. – Выездная лаборатория продолжит свою работу по другим адресам.

Кроме того, не выявлена сама причина появления запаха. Для этого городские власти обратились в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

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