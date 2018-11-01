На рязанской дороге насмерть сбили 48-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-01T10:46:21+03:00

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В среду, 31 октября, около 18.20 в Касимовском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Авария случилась на 23 км автодороги Касимов-Дмитриево. 34-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ 2110» сбил пешехода. По предварительной информации, мужчина стоял на проезжей части вне пешеходного перехода. От удара 48-летний касимовец скончался на месте.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы. В регионе произошло 18 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 13 967 нарушений ПДД, в том числе 5 фактов управления в пьяном виде.