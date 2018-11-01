Рязанский вор вызвал к месту преступления такси

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-01T10:07:39+03:00

Он обокрал автостанцию и закатил застолье в доме знакомых, приютивших его после отсидки

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В поселке Елатьма ночью из автостанции, взломав дверь, похитили выручку – почти 10 тысяч рублей. Поймать подозреваемого было бы гораздо сложнее, если бы он… не вызвал к месту преступления такси.

- Эту машину и водителя быстро разыскали и опросили. Таксист забрал мужчину и отвез его в город Касимов, где пассажир вышел у круглосуточного магазина, - сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Оперативники узнали характерный голос мужчины, который остался на записи видеорегистратора. Несколько лет назад его осудили за кражу со взломом. Да и кадры, снятые камерой видеонаблюдения в торговой точке, куда прибыл 28-летний касимовец, не оставляли сомнений в том, что он и есть вор.

Так как жить бывшему зеку было негде, а его мать сама только освободилась из колонии, где отбывала срок за мошенничество, «бродяга» остался у знакомых (тоже сидевших). Там он устроил застолье, но праздновать оставалось недолго - ровно до прибытия полицейских.