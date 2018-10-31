На рязанской дороге после столкновения с «Нивой» перевернулась иномарка
ДТП произошло в Касимовском районе
Изменить размер текста:
В среду, 31 октября, в Касимовском районе на участке дороги поселок Приокский – деревня Бочкари произошло серьезное ДТП. Автомобиль «Нива» столкнулся с BMW. После удара иномарку отбросило в кювет, машина перевернулась.
По сообщениям очевидцев, травмы в автоаварии получили два человека. Однако в полиции уточнили, что в списке пострадавших значится только один участник происшествия.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»