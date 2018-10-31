На окраине Рязани задержали 19-летнего распространителя «синтетики»
У молодого человека изъяли 53 грамма наркотиков
Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.
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Рязанские полицейские задержали молодого человека, распространявшего «синтетику», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Во время мониторинга интернет-сайтов правоохранители вышли на парня, распространявшего наркотики через закладки. 19-летнего рязанца полицейские задержали на улице Интернациональной, когда он оставил в тайнике партию наркотиков. Всего у него - при личном досмотре и обыске в квартире - изъяли 53 грамма запрещенных веществ.
Молодого человека, ранее уже судимого за незаконный оборот наркотиков, арестовали, возбудив против него уголовное дело.