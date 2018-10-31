Работница рязанского банка воровала со счетов клиентов

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-31T09:08:25+03:00

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В Александро-Невском районе 30-летняя женщина предстанет перед судом за нарушение банковской тайны из корыстной заинтересованности. Она похитила у клиентов около 50 тысяч рублей.

- Используя свое служебное положение, она создавала параллельные счета и использовала их, чтобы перевести денежные средства со счетов 17 земляков, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Теперь дело передано в суд. Согласно утвержденному прокурором обвинительному заключению, главная фигурантка действовала с февраля 2014 года по май 2015-го. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.