2018-10-31T09:08:25+03:00
Происшествия

Работница рязанского банка воровала со счетов клиентов

Ее дело передано в суд
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Рисунок: Екатерина МАРТИНОВИЧРисунок: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

В Александро-Невском районе 30-летняя женщина предстанет перед судом за нарушение банковской тайны из корыстной заинтересованности. Она похитила у клиентов около 50 тысяч рублей.

- Используя свое служебное положение, она создавала параллельные счета и использовала их, чтобы перевести денежные средства со счетов 17 земляков, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Теперь дело передано в суд. Согласно утвержденному прокурором обвинительному заключению, главная фигурантка действовала с февраля 2014 года по май 2015-го. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На время длинных выходных рязанские электрички поменяют расписание (график)
Пострадавшая в ДТП на дороге Рязань-Ряжск женщина скончалась
После сигнала от бдительных горожан в Рязани сожгли сыр из Европы
В ночном пожаре на улице Новаторов в Рязани серьезно пострадал хозяин квартиры
Суд Рязанский областной обязал Минтранс привести дорогу в порядок
На время длинных выходных рязанская почта поменяет график работы
В Московском районе Рязани – ночной пожар, есть пострадавший
Голкипер ХК «Рязань» стал лучшим вратарем недели в ВХЛ
Академия ФСИН приглашает рязанских школьников на бесплатные занятия
Суд оштрафовал администрацию Рязани за нарушения, допущенные при благоустройстве площади Ленина
День жестянщика на рязанской дороге обернулся вылетом на встречку и тяжелыми травмами
«Золотой домкрат» обосновался в Рязанской области
Новый рязанский завод заработает до конца года