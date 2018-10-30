Новый рязанский завод заработает до конца года

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-30T17:02:49+03:00

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В Сасове на месте бывшего строительного комбината возвели новое предприятие по переработке древесины, сообщает издательство «Пресса».

Инвесторы вложили в него свыше 650 млн. рублей и уже ввели в эксплуатацию шесть площадок: сортировочный, лесопильный и погонажный участки, а также изготовление брикетов, поддонов и пеллет. Последнее не что иное, как топливные гранулы, для производства которых осталось наладить работу пеллетной линии. Котельная и административно-бытовой корпус нового завода тоже готовы к бою.

По словам директора ООО «Топливные технологии» Игоря Бородина, производство предусматривает 100%-ю, то есть безотходную переработку древесины.

– Мы выполняем полный комплекс работ по восстановлению леса. У нас есть собственный питомник на 1 миллион саженцев. Эта работа контролируется министерством природопользования, – говорит руководитель предприятия.

Производство будут обеспечивать 130 сотрудников, еще полсотни человек задействуют на лесных работах. Сейчас идет формирование штата, а запустить завод планируют до конца года.