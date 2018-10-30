2018-10-30T13:47:17+03:00
Общество

И.о. главы администрации Рязани убедился в работоспособности снегоуборочной техники

На очистку городских улиц планируют выводить до 130 агрегатов
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба администрации РязаниФото: пресс-служба администрации Рязани
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И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов ознакомился с парком снегоуборочной техники находящейся на балансе «Дирекции благоустройства города» и ресурсоснабжающих предприятий Рязани.

- До октября весь автопарк был полностью переоборудован для уборки города в зимний период. Сейчас вся муниципальная спецтехника готова к предстоящему сезону, - приводит слова Карабасова пресс-служба администрации.

Он напомнил, что при поддержке регионального правительства в 2018 году городской автопарк пополнился 15 единицами новой спецтехники. В 2019-м также планируется приобрести еще 15 машин.

Убирать рязанские улицы от снега зимой планируют самосвалами, подметальными уборочными машинами, экскаваторами, бульдозерами, автогрейдерами и другой техникой. Всего в распоряжении структурных подразделений администрации имеются порядка 130 единиц спецтехники.

Фото: пресс-служба администрации Рязани

Фото: пресс-служба администрации Рязани

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