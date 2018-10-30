Тысяча студентов рязанского госуниверситета прошли плановую эвакуацию

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-30T13:21:02+03:00

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Во вторник, 30 октября, в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина прошла плановая учебная эвакуация. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе вуза.

В тренировке приняли участие около тысячи студентов. Во время эвакуации проверили, как в корпусах работает пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре в автоматическом и ручном режиме. Также понаблюдали за реакцией сотрудников вуза на оповещение о ЧС, их готовностью выполнять требования об эвакуации.

Сотрудникам вуза провели инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности.

- Проведенная учебная эвакуация показала в целом удовлетворительный уровень взаимодействия структурных подразделений вуза, эффективность и надежность установленных систем пожарной сигнализации, тревожного оповещения, эвакуации. В ходе проверки выявлен ряд недостатков, которые будут устранены в ближайшее время, - отметили в пресс-службе вуза.