2018-10-30T13:21:02+03:00
Общество

Тысяча студентов рязанского госуниверситета прошли плановую эвакуацию

Проверка выявила ряд недостатков
Анастасия КУДРЯШОВА
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Фото: пресс-служба РГУ. Студенты вышли во двор главного корпуса.Фото: пресс-служба РГУ. Студенты вышли во двор главного корпуса.
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Во вторник, 30 октября, в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина прошла плановая учебная эвакуация. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе вуза.

В тренировке приняли участие около тысячи студентов. Во время эвакуации проверили, как в корпусах работает пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре в автоматическом и ручном режиме. Также понаблюдали за реакцией сотрудников вуза на оповещение о ЧС, их готовностью выполнять требования об эвакуации.

Сотрудникам вуза провели инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности.

- Проведенная учебная эвакуация показала в целом удовлетворительный уровень взаимодействия структурных подразделений вуза, эффективность и надежность установленных систем пожарной сигнализации, тревожного оповещения, эвакуации. В ходе проверки выявлен ряд недостатков, которые будут устранены в ближайшее время, - отметили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба РГУ. Во время пожарной тревоги студенты следовали инструкции по эвакуации.

Фото: пресс-служба РГУ. Во время пожарной тревоги студенты следовали инструкции по эвакуации.

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