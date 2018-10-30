2018-10-30T09:43:26+03:00
Спорт

Рязанец завоевал «бронзу» Первенства России по ММА

В весовой категории до 52 кг по смешанному боевому единоборству Даниил Горшков едва не пробился в финал
Павел АВЕРИН
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Даниил Горшков расположился на третьей ступеньке пьедестала почета. Фото: архив ДЮСШ "Евпатий Коловрат"Даниил Горшков расположился на третьей ступеньке пьедестала почета. Фото: архив ДЮСШ "Евпатий Коловрат"
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Первенство России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 14-15 лет, в котором приняли участие 175 спортсменов, прошло 26-28 октября в г. Тольятти.

В составе сборной команды Рязанской области выступали воспитанники ДЮСШ «Евпатий Коловрат»: Иван Коняев, Даниил Горшков, Матвей Захаркин, и Семен Мартынов. Спортсмены провели достойные бои и показали хорошую технику. Об этом сообщает официальный сайт регионального Минспорта.

По итогам соревнований в весовой категории 52 кг, в которой выступало 25 человек, «бронзу» завоевал Даниил Горшков. Тренирует спортсмена Дмитрий Князев.

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