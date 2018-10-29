2018-10-29T17:22:49+03:00
Общество

Для рязанских школьников организуют досуг в лагерях с дневным пребыванием

В осенние каникулы школяры смогут значительно повысить свой IQ и раскрыть свой творческий потенциал
Антон НИКИФОРОВ
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Каникулы можно проводить по-разномуКаникулы можно проводить по-разномуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для детей и подростков в период осенних школьных каникул текущего учебного года на базе общеобразовательных учреждений города Рязани организованы различные развлекательные и развивающие занятия, тематические акции, уроки, игры и викторины. Об этом информируют на официальном сайте городской администрации. В частности, школяров ждет профориентационная акция «Муниципальный учебный центр - территория, открытая каждому», интеллектуальные дебаты «Жизнь в сети: увлечение или зависимость?» и творческие мастерские по лепке глиняной игрушки.

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