Для рязанских школьников организуют досуг в лагерях с дневным пребыванием
В осенние каникулы школяры смогут значительно повысить свой IQ и раскрыть свой творческий потенциал
Каникулы можно проводить по-разномуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для детей и подростков в период осенних школьных каникул текущего учебного года на базе общеобразовательных учреждений города Рязани организованы различные развлекательные и развивающие занятия, тематические акции, уроки, игры и викторины. Об этом информируют на официальном сайте городской администрации. В частности, школяров ждет профориентационная акция «Муниципальный учебный центр - территория, открытая каждому», интеллектуальные дебаты «Жизнь в сети: увлечение или зависимость?» и творческие мастерские по лепке глиняной игрушки.