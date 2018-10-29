В рязанском райцентре вандалы повалили 12 дорожных знаков

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-29T14:32:55+03:00

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В ночь на 27 октября в Пронске вандалы повалили на землю 12 дорожных знаков. Глава администрации райцентра Виктор Радько сообщил издательству «Пресса», что подобные хулиганства в поселке происходят не в первый раз. Несколько лет назад неизвестные вырвали знаки в районе детского сада.

На этот раз дорожные знаки повалили на участке от автостанции до кладбища. В понедельник, 29 октября, их обещали вернуть на место. Глава администрации добавил, что установка одного знака обходится бюджету в 3000 рублей. А также с сожалением добавил, что разгул хулиганства во многом связан с отсутствием в райцентре пункта полиции.