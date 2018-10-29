Руководство рязанской Прокуратуры приедет в Касимов

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-29T09:29:01+03:00

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В ближайшую пятницу, 2 ноября, в администрации Касимовского района заместитель прокурора Рязанской области Виктор Эпп проведет прием граждан, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Вместе с зампрокурора касимовцев примет Уполномоченным по правам человека в Рязанской области Наталя Епихина.

– Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов; в случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы – приобщить к заявлению копию ответа на обращение. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, – говорится в сообщении.