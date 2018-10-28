2018-10-28T12:59:06+03:00
Общество

Рязанский губернатор поздравил автомобилистов с праздником

День работников автомобильного транспорта отмечается в России с 1976 года
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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На сайте рязанского областного правительства можно прочитать поздравление губернатора Николая Любимова с днем работников автомобильного транспорта. Этот праздник введен в РСФСР с 1976 года и отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября.

– В Рязанской области большое внимание уделяется вопросам развития и модернизации автотранспортной отрасли. Продолжается совершенствование системы автомобильных перевозок, работа по обеспечению безопасности, повышению качества предоставляемых услуг, оптимизации маршрутной сети, обновлению подвижного состава, расширению использования системы ГЛОНАСС, – считает Николай Любимов.

80 лет назад, осенью 1938 года на улицах Рязани впервые были установлены знаки ограничения скорости автомобилей (легковых – 30 км/ч, грузовых – 20 км/ч) и открыта первая бензораздаточная колонка.

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