Рязанские росгвардейцы получили 40 новых автомобилей

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-27T10:01:08+03:00

40 служебных автомобилей теперь послужат сотрудникам СОБРа, ОМОНа и вневедомственной охраны. Фото: Константин МОГИЛИН

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40 служебных автомобилей и один микроавтобус передал глава Росгвардии Виктор Золотов сотрудникам СОБРа, ОМОНа и вневедомственной охраны.

Торжественная церемония прошла 26 октября на плацу учебно-тренировочного центра ведомства.

- Новые автомобили в значительной степени должны усилить оперативность вашей работы, ускорить время прибытия нарядов на выезды и сигналы о происшествиях, - отметил Виктор Золотов.

Помимо этого директор Росгвардии отметил за достойную службу некоторых сотрудников ведомственными и региональными наградами.