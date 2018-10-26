В Рязани открылся после ремонта детский шахматный клуб

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-26T18:19:35+03:00

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26 октября в муниципальном детско-юношеском центре «Надежда» в микрорайоне Канищево после ремонта открылся шахматный клуб «Факел». К юным спортсменам и их преподавателям приехало несколько важных гостей – исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов, начальник городского управления образования и молодежной политики Алексей Зимин, депутат областной Думы Сергей Пупков. В качестве подарков детям привезли бесплатные билеты в открывшийся после ремонта цирк.

Шахматы в Рязани считаются одним из самых важных видов спорта. В 43 муниципальных учреждениях ими занимается свыше 10 тысяч детей. В клубе «Факел» с момента его открытия в 1992 году в шахматы научились играть более 1500 детей и подростков, у 300 юных шахматистов появились спортивные разряды.