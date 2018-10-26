У рязанской Росгвардии – новый начальник
Главу регионального управления личному составу представил Виктор Золотов
Нового начальника рязанских росгвардейцев представили личному составу ведомства.Фото: Константин МОГИЛИН
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26 октября директор Росгвардии Виктор Золотов представил личному составу нового главу регионального управления ведомства Виктора Лачева. Соответствующий приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ был подписан накануне.
- Его опыт и профессиональные знания придадут новый импульс развитию управления и будут способствовать повышению эффективности деятельности всех структурных подразделений, - отметил Виктор Золотов.
Виктор Лачев уроженец Рязанской области, начинал службу в органах внутренних дел постовым милиционером, а в последние четыре года возглавлял областное управление уголовного розыска.