В Рязани выпал первый снег, следом метеорологи обещают гололед
Утром в пятницу, 26 октября, самые ранние пташки Рязани увидели первый снег. По информации ГТРК «Ока» шел он недолго и таял, едва коснувшись земли. Обитателям соседних регионов, по информации метеорологов, снег был немного заметнее.
Тем не менее, рязанцы намек свыше поняли – автолюбители уже готовятся к переходу на зимнюю резину. И не зря: на подходе гололед.
По прогнозу рязанских синоптиков, в ночь на 27 октября и утром субботы на дорогах местами гололедица. Днем будет облачно, с прояснениями. Местами небольшие осадки – до 1 мм. Ветер западный и юго-западный, 6-11 м/с.
Ночью столбики термометров будут находится в диапазоне -4…+1ºС, днем воздух по области прогреется до +3…+8ºС.