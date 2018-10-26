В Рязани выпал первый снег, следом метеорологи обещают гололед

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-26T15:29:01+03:00

То, что будет при этом изредка капать с неба, конкретному определению не поддается

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Утром в пятницу, 26 октября, самые ранние пташки Рязани увидели первый снег. По информации ГТРК «Ока» шел он недолго и таял, едва коснувшись земли. Обитателям соседних регионов, по информации метеорологов, снег был немного заметнее.

Тем не менее, рязанцы намек свыше поняли – автолюбители уже готовятся к переходу на зимнюю резину. И не зря: на подходе гололед.

По прогнозу рязанских синоптиков, в ночь на 27 октября и утром субботы на дорогах местами гололедица. Днем будет облачно, с прояснениями. Местами небольшие осадки – до 1 мм. Ветер западный и юго-западный, 6-11 м/с.

Ночью столбики термометров будут находится в диапазоне -4…+1ºС, днем воздух по области прогреется до +3…+8ºС.