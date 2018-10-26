2018-10-26T14:45:45+03:00
Общество

Советника главы администрации Рязани могут взять под стражу прямо в зале суда

Продолжается расследование дела о крупной взятке
Мария БЛИНОВА
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Днем в пятницу, 26 октября, Советский районный суд Рязани рассмотрит материал в отношении гражданина З. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как стало известно «КП»-Рязань» из осведомленного источника, речь идет об Александре Зайкине – советнике и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова.

Имя этого советника широкой публике стало известно в ходе судебных заседаний по делу в отношении директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого, обвиняемого по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Речь идет о сумме в 1,1 млн. рублей, которую один из предпринимателей облцентра передал Дворецкому. В ответ руководитель муниципального предприятия должен был одобрить подписание договора и впредь плодотворно сотрудничать с бизнесменом.

Про версии самого Дворецкого, озвученной в ходе следствия, эти деньги предназначались именно Зайкину. Информацию о планах по дальнейшей судьбе 1,1 миллиона следователи пока не озвучили.

Напомним, накануне, 25 октября, суд принял решение взять под стражу Александра Дворецкого – несмотря на предлагаемый залог в 3 млн. рублей и коллективную поддержку друзей и коллег. В СИЗО директор МП «Детское питание» пробудет до 19 декабря. Видео из зала суда здесь.

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