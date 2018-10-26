2018-10-26T12:26:22+03:00
Звезды

В Рязани снова пройдет фестиваль туристических маршрутов – все экскурсии бесплатны

Выбрать можно один маршрут из 15-ти
Мария БЛИНОВА
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4 ноября в нашем городе пройдет фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань», посвященный празднованию Дня народного единства, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Горожан ждут 15 увлекательных экскурсионных маршрутов, проложенных по центральным улицам и музеям города.

Напомним, что впервые фестиваль провели минувшим летом – во время празднования Дня города. Идея настолько понравилась рязанцам, что фестиваль решили сделать традиционным.

Но теперь у организаторов появились новые партнеры: Рязанский церковный музей «Древлехранилище», Академия ФСИН России с музеем уголовно-исполнительной системы и музей Банка России. Благодаря такому сотрудничеству разработаны два новых маршрута: «Рязань - 43. По следам «Черной кошки», созданный Рязанским музеем путешественников, и «Рязань финансовая. История развития Рязанского отделения Государственного банка».

Принять участие в экскурсиях, вместе с посещением музеев, все желающие могут совершенно бесплатно. Единственное условие – предварительная запись.

Для этого нужно выбрать один из 15 маршрутов и зарегистрироваться по телефону 28-04-98 (в рабочее время).

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