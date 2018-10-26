2018-10-26T11:27:04+03:00
Звезды

Рязанцев приглашают на концерт Ани Лорак

Дива посетит наш город через две недели
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9 ноября в Ледовом дворце Рязани состоится концерт Ани Лорак – одной из сильнейших вокалисток современности. Уникальный голос в 4,5 октавы покорил миллионы слушателей по всему миру, а искренность и трудолюбие помогли артистке завоевать статус Дивы нашего шоу-бизнеса.

Певица приезжает в Рязань с программой «DIVA». Это шоу-перевоплощение, откровенный перформанс – с непревзойденной Ани Лорак в главной роли.

– Вы попадете в мир ярких эмоций и получите непередаваемые впечатления. Невероятные декорации, сцена-трансформер и робот-манипулятор поразят даже самого искушенного зрителя. Вы станете частью музыкального волшебства – спектакля о безмерной силе настоящей Дивы! – говорится в сообщении организаторов.

Билеты на концерт можно приобрести здесь. Начало в 20.00.

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