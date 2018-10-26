2018-10-26T10:55:27+03:00
Происшествия

На рязанской дороге произошло смертельное ДТП

Пассажир погиб, водитель с травмами в больнице
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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25 октября около 23.45 в Шацком районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. Авария случилась на 377 км автодороги М5 «Урал».

42-летний москвич на грузопассажирском «ГАЗе» врезался в опору линии электропередач, после этого машина улетела в кювет и опрокинулась. 48-летний пассажир автомобиля скончался на месте. Водитель с травмами отправлен в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 2 человека погибли и 5 получили травмы. В регионе случилось 24 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 9277 нарушений ПДД, в том числе 6 фактов управления в пьяном виде.

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