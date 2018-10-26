После смерти подростка прокуратура проверяет все рязанские спортшколы

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-26T10:25:02+03:00

Проверять будут алгоритм получения справок о допуске к занятиям

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В среду, 24 октября, в спортшколе Рязани умер подросток. Напомним, 15-летнему парню стало плохо во время пробежки. Юноша потерял сознание. На помощь ему пришел медработник спорткомплекса, примчалась бригада скорой, однако спасти мальчика не удалось – он скончался.

Расследованием занимается региональное Следственное управление. Одновременно тотальную проверку начала и Прокуратура Рязанской области, сообщает пресс-служба надзорного органа.

– Во всех образовательных организациях региона, осуществляющих спортивную подготовку детей и подростков, организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также требований Федерального закона «Об образовании», – говорится в сообщении прокуратуры.

Проверять будут проведение медосмотров и выдачу детям справок о допуске к занятиям спортом.