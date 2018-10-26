2018-10-26T09:40:22+03:00
Общество

На улице Урицкого в Рязани на пять дней закрыли движение

Проезд откроют в ночь на среду
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Фото: Янлекс.КартыФото: Янлекс.Карты
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С 10.00 25 октября до 24.00 30 октября в районе дома №1 на улице Урицкого будет закрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Перекрытие вызвано капитальным ремонтом теплотрассы.

На время работ здесь установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Участок огородят.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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