2018-10-26T10:42:08+03:00
Происшествия

У сотрудника рязанской колонии изъяли 150 граммов гашиша

В отношении прапорщика проводятся следственные мероприятия для поимки всех участников, причастных к доставке наркотиков в колонию №5
Павел АВЕРИН
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Происшествие произошло в печально известных Клекотках. Фото: официальный сайт колонии №5Происшествие произошло в печально известных Клекотках. Фото: официальный сайт колонии №5
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26 октября, в рязанской колонии № 5 оперативные сотрудники в ходе проверки информации изъяли более 150 граммовов наркотического вещества. Как стало известно телеграм-каналу ТЮРЬМА_LIFE гашиш в учреждение пытался пронести прапорщик внутренней службы Лавренченко А.А. по просьбе осужденного "Ч" за солидное денежное вознаграждение.

Однако оперативным работникам колонии удалось получить информацию о готовящемся преступлении. Досмотр прапорщика при входе в колонию подтвердил наличие 150 граммов гашиша. Наркотик изъят, в отношении прапорщика проводятся необходимые следственные мероприятия, конечной целью которых является установка лиц всех участников, причастных к доставке наркотиков в колонию. В прошлом году силами сотрудников УФСИН по Рязанской области изъято более 700 граммов наркотиков.

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