2018-10-26T09:28:07+03:00
Общество

В Рязани пройдет конференция для IT-специалистов

Доклады представят лучшие эксперты города
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10 ноября в рязанском конгресс-отеле «Амакс» пройдет осенний #ITsubbotnik – конференция, на которой эксперты EPAM расскажут IT-специалистам о своем опыте в разработке ПО.

#ITsubbotnik проводится в Рязани уже в третий раз. Первая конференция состоялась в октябре 2017 года, вторая – в мае 2018-го. Для участников организуют доклады по направлениям Java, .NET, Front-еnd, Cloud & DevOps, e-Commerce, Business analysis, Testing.

Помимо докладов, участников конференции ждет немало интересного. Они смогут пообщаться со спикерами в экспертной зоне или обсудить их выступления в зоне отдыха с друзьями. Гостей угостят кофе и сладостями и предложат поучаствовать в конкурсах с полезными призами.

Те, кто ищет работу, смогут получить необходимую консультацию. А любители эффектных снимков смогут сделать их в фотозоне. И главное: #ITsubbotnik уже зарекомендовал себя как место, где можно познакомиться с интересными людьми. Здесь вы сможете встретить единомышленников, чтобы продолжить общение в будущем.

Участие в #ITsubbotnik абсолютно бесплатное. Регистрация займет не больше двух минут. Пройти ее можно здесь.

Чтобы быть в курсе всех новостей #ITsubbotnik, вступайте во встречу мероприятия.

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