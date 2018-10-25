В Рязанской области со следующего года будет запущен новый нацпроект

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-25T19:31:11+03:00

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На пресс-конференции губернатора Николая Любимова, которая прошла 25 октября, журналисты не могли не коснуться вопроса о дорогах. Корреспондент «КП» Рязань», основываясь на письме жителей п. Кустаревка, попросил руководителя региона разъяснить ситуацию с «автострадой» Сасово-Кустаревка. Любимов вселил надежду:

- Дороги – это наша общая беда. Многие заметили, что мы эту проблему упорно решаем. И по Рязани и по области мы планируем усилить наши возможности, особенно в следующем году с реализацией нового национального проекта . Он фактически будет трансформирован из проекта «Безопасные и качественные дороги», который будет реализовывался с 17 года в городе или агломерации с численностью более 500 тыс. человек. И Рязань в этот проект вошла. Работы финансировались и будут финансироваться из федерального, областного и муниципального бюджетов. Половина – федеральный – 700 миллионов рублей, и столько же – областной. В следующем году проект будет запущен до 2024-го. Он будет распространен на региональные дороги. В Кустаревке три дороги фактически: межмуниципальная, муниципальная и региональная дорога. Конечно, такие безобразные дороги, как ведущая в Кустаревку, мы будем планировать отремонтировать в первую очередь, причем в капитальном исполнении. Сейчас из-за нехватки средств мы проводим ямочный ремонт, картами. Ведь в области 6 тыс. километров таких дорог. Со следующего года мы должны получать значительные средства, чтобы к 24 году 55% дорог привести в соответствующее нормативное состояние.