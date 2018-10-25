В день приезда главкома Росгвардии на одной из улиц Рязани перекроют движение

СЕГОДНЯ 18:34 2018-10-25T18:53:50+03:00

Точное время перекрытия пока неизвестно

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В пятницу, 26 октября, Рязань посетит Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

В связи с визитом на участке улицы Чкалова перекроют движение, сообщает пресс-служба горадминистрации.

– С 6 утра и до окончания мероприятий будет закрыто движение транспорта на участке от дома №4 до дома №6 по улице Чкалова, – говорится в сообщении.

Соответственно, изменят и движение пассажирского транспорта:

– автобусы №№1, 2 и 7 следуют от конечной остановки «ст. Рязань – 2» по улице Вокзальная с выездом на Первомайский проспект, далее по своим маршрутам

– маршрутки №49 следуют в обратном направлении от остановки «ул. Чкалова» до остановки «пл. Победы» по улице Вокзальная с выездом на Первомайский проспект, далее по своему маршруту.