В Рязанской области будут судить акушера-гинеколога, обвиняемую в смерти новорожденного
Следователи Шиловского МСО СКР по Рязанской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении врача акушера-гинеколога районной больницы по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
Установлено, что 21 октября 2017 года в больницу поступила жительница райцентра Шилово на 39 месяце беременности. Женщина жаловалась на схваткообразные боли внизу живота. У пациентки выявили предпосылки для кесарева сечения. Однако операция дежурным врачом акушерского отделения была проведена несвоевременно. Новорожденный ребенок скончался.
И хотя врач свою вину не признала, следователи, проведя комплекс экспертиз, установили причинно-следственную связь между гибелью ребенка и ненадлежащим оказанием медицинских услуг.
Дело в настоящее время направлено в суд.
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