В Рязанской области будут судить акушера-гинеколога, обвиняемую в смерти новорожденного

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-25T18:43:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Шиловского МСО СКР по Рязанской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении врача акушера-гинеколога районной больницы по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Установлено, что 21 октября 2017 года в больницу поступила жительница райцентра Шилово на 39 месяце беременности. Женщина жаловалась на схваткообразные боли внизу живота. У пациентки выявили предпосылки для кесарева сечения. Однако операция дежурным врачом акушерского отделения была проведена несвоевременно. Новорожденный ребенок скончался.

И хотя врач свою вину не признала, следователи, проведя комплекс экспертиз, установили причинно-следственную связь между гибелью ребенка и ненадлежащим оказанием медицинских услуг.

Дело в настоящее время направлено в суд.