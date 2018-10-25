Во втором по величине городе Рязанской области безвластие скоро закончится

СЕГОДНЯ 18:05 2018-10-25T18:15:03+03:00

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В редакцию пришло письмо от касимовцев, которые обеспокоены кадровым вопросом: «Когда закончится безвластие в администрации Касимова, города, который может и должен стать визитной карточкой Мещеры? Последний год все главы администрации с приставкой и.о.»

Конкурс на замещение этой должности не проведен. Сейчас обязанности выполняет Вячеслав Гущин. Губернатор Николай Любимов на прошедшей 25 октября пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомолки», пояснил нюансы:

- Понятно, что мы тоже принимаем определенное участие в этом процессе, но, прежде всего, касимовцы должны сделать свой выбор. Касимов – второй по величине город и может стать очень значимым, в частности, реализации своего туристического потенциала, да и экономического тоже. Я думаю, что будет несколько кандидатур. Имена их назвать пока не могу – люди сами должны до конца определиться. Надеюсь, что придет человек, который будет эффективен и который изменит многое в Касимове к лучшему. Потому что сейчас в городе множество проблем, начиная от сбора мусора. Большое внимание приковано к Касимовскому району и в полпредстве ЦФО, мы, соответственно, консультируемся с ними. Здесь нам ошибиться нельзя, мы должны предложить людям достойным поучаствовать в конкурсе, а наиболее достойному - занять должность главы администрации Касимова.