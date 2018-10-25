Рязанский губернатор прокомментировал последние кадровые перестановки

СЕГОДНЯ 16:21 2018-10-25T16:21:51+03:00

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25 октября состоялась пресс-конференция губернатора Рязанской области. Один из вопросов представителей СМИ касался последних кадровых перестановок в региональном правительстве.

Напомним, менее двух недель назад заявление об увольнении по собственному желанию написал министр транспорта и автомобильных дорог области Андрей Савичев. Произошло это аккурат после ввода в эксплуатацию моста через Оку – его ремонтировали все лето и качеством работ автолюбители остались крайне недовольны.

На прямой вопрос об отставке Савичева глава региона ответил, что ни он, ни другие руководители региона здесь ни при чем.

– Он сам написал заявление, сам захотел уйти. Никто к этому решению не принуждал, – ответил Николай Любимов.

Еще один вопрос касался поста, освобождающегося после ухода Сергея Филлимонова – экс-заместитель облправительства курировал культуру и социальную сферу. С середины ноября он возглавит контрольно-счетную палату Рязани. По поводу этой должности глава региона ответил, что пока кандидата на нее нашли.

Что касается трудоустройства бывшего главы гордумы Рязани Вячеслава Фролова, покинувшего пост вместе с окончанием срока Думы предыдущего созыва, Николай Любимов сказал, что этот вопрос региональные власти не курируют.