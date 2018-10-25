Рязанская семья разобрала ограду набережной кремля, чтобы сдать ее на лом

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-25T18:07:34+03:00

К моменту приезда полиции они уже «похитили» 19 (!) секций

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Рязанские полицейские задержали с поличным четверых местных жителей, которые среди белого дня разбирали декоративную ограду набережной Рязанского кремля. Инцидент произошел в районе храма Спаса на Яру (Преображения Господня).

К стражам правопорядка обратились бдительные местные жители, которые сообщили о непонятных манипуляциях непонятных людей. Полицейские незамедлительно выехали на место. Двое из четырех злоумышленников попытались убежать, но были задержаны.

Выяснилось, что к краже причастны 39-летний мужчина, его 33-летняя супруга, их 17-летний сын, а также ранее судимый 35-летний друг семьи. К тому моменту, как приехали полицейские, злоумышленники демонтировали девятнадцать секций ограды! Чугунные фрагменты семья сбрасывала вниз, к дороге, где секции складировали в припаркованный автомобиль ВАЗ.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.