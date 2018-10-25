Урожая палкой, собутыльники узнали у рязанца пароль от его банковской карты

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-25T14:34:09+03:00

В итоге случайные знакомые сняли со счета 25 тысяч рублей

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Полицейские раскрыли ограбление 36-летнего рязанца, совершенное его собутыльниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рязанец зашел выпить в одно из кафе Московского района, в котором познакомился с тремя мужчинами. Он угощал новых знакомых, посиделки затянулись за полночь. Когда все четверо вышли на улицу, новые знакомые избили его, забрали мобильный и банковскую карту.

Затем один из злоумышленников приставил ему нож к горлу и потребовал сообщить пароль от карты. Позднее выяснилось, что со счета сняли 25 тысяч рублей.

Отойдя от шока, пострадавший обратился в полицию. Правоохранители, выслушав его и записав приметы нападавших, приступили к их поискам.

Утром оперативники заметили у одного из кафе похожую троицу. Выяснилось, что 42, 46 и 37-летний мужчины это ранее судимые рязанцы, они и оказались причастны к недавнему нападению.

На допросе выяснилось, что в ночной тьме пострадавший принял палку за нож, что сыграло на руку преступникам. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».