В Рязани автобус насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-25T13:30:48+03:00

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Утром в четверг, 25 октября, в Рязани на дороге Южного промышленного узла произошло смертельное ДТП. Неподалеку от проходной нефтезавода автобус ПАЗ сбил шедшую по проезжей части женщину. Информация об этом появилась в социальной сети «вКонтакте» в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Позже факт гибели пенсионерки подтвердили и в правоохранительных структурах.