В Рязани автобус насмерть сбил женщину
ДТП произошло неподалеку от проходной нефтезавода
Изменить размер текста:
Утром в четверг, 25 октября, в Рязани на дороге Южного промышленного узла произошло смертельное ДТП. Неподалеку от проходной нефтезавода автобус ПАЗ сбил шедшую по проезжей части женщину. Информация об этом появилась в социальной сети «вКонтакте» в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
Позже факт гибели пенсионерки подтвердили и в правоохранительных структурах.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»