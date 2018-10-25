2018-10-25T13:30:48+03:00
Происшествия

В Рязани автобус насмерть сбил женщину

ДТП произошло неподалеку от проходной нефтезавода
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Утром в четверг, 25 октября, в Рязани на дороге Южного промышленного узла произошло смертельное ДТП. Неподалеку от проходной нефтезавода автобус ПАЗ сбил шедшую по проезжей части женщину. Информация об этом появилась в социальной сети «вКонтакте» в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Позже факт гибели пенсионерки подтвердили и в правоохранительных структурах.

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