Брошенная на цепи в рязанском селе собака ищет нового хозяина
В селе Заборье осталась брошенной собака, которую прежние хозяева посадили на цепь около своего старого разваленного дома и уехали.
По словам соседей, хозяйка привязала животное еще зимой и с тех пор не появляется.
- Хозяйка живет в квартире рядом со старым домом, местные ее видят... и ничего не говорят, - рассказали «КП» очевидцы. - Две женщины кормят собаку, но не спускают с цепи - боятся, что убежит.
Волонтеры приюта для бездомных животных «Зверополис» в ближайшее время заберут питомца на передержку.
- Может быть, кто-то из вас сможет стать собаке настоящим хозяином уже сейчас. Собака необыкновенно добрая, за эти месяцы не озлобилась. Кобель, на кошек не реагирует. Размером выше колена, крупная, окрасом почти как бернский зенненхунд, - обратились к неравнодушным рязанцам зоозащитники.
Желающих помочь животному просят обращаться в «Зверополис».
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»