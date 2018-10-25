Брошенная на цепи в рязанском селе собака ищет нового хозяина

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-25T12:02:53+03:00

Животное больше полугода не выходило на выгул и перебивается редким подкормом

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В селе Заборье осталась брошенной собака, которую прежние хозяева посадили на цепь около своего старого разваленного дома и уехали.

По словам соседей, хозяйка привязала животное еще зимой и с тех пор не появляется.

- Хозяйка живет в квартире рядом со старым домом, местные ее видят... и ничего не говорят, - рассказали «КП» очевидцы. - Две женщины кормят собаку, но не спускают с цепи - боятся, что убежит.

Волонтеры приюта для бездомных животных «Зверополис» в ближайшее время заберут питомца на передержку.

- Может быть, кто-то из вас сможет стать собаке настоящим хозяином уже сейчас. Собака необыкновенно добрая, за эти месяцы не озлобилась. Кобель, на кошек не реагирует. Размером выше колена, крупная, окрасом почти как бернский зенненхунд, - обратились к неравнодушным рязанцам зоозащитники.

Желающих помочь животному просят обращаться в «Зверополис».