2018-10-25T11:56:16+03:00
Спорт

«Рязань-ВДВ» – участник следующего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА

И «Чертаново», и рязанская команда представят Россию в еврокубках, а Елена Данилова после забитого мяча стала лучшим бомбардиром сезона-2018
Михаил ВЛАСОВ
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"Десантницы ": радость победительниц. Фото: архив ЖФК "Рязань-ВДВ""Десантницы ": радость победительниц. Фото: архив ЖФК "Рязань-ВДВ"
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В матче 14-го тура Чемпионата России "Рязань-ВДВ" и московское "Чертаново" под руководством Сергея Лаврентьева победителя не выявили - 1:1. На гол Елены Даниловой гости ответили точным выстрелом Марины Кисконен. Параллельная встреча ЦСКА со "Звездой-2005" завершился победой армейских футболисток. Поэтому заработанное коллективом Сергея Лаврентьева очко отправляет команду на второе место в турнирной таблице. Следовательно, и "Рязань-ВДВ", и "Чертаново" станут участниками следующего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Матч на стадионе «Спартак» был символичен для хозяев и имел решающее значение для гостей. «Десантницы» досрочно завоевали титул в игре 13-го тура с «Кубаночкой». На кону для москвичек стояла Лига чемпионов. Наставник «Чертаново» прекрасно понимал, что при победе ЦСКА в параллельном матче его подопечных могла устроить и ничья, но настраивал команду только на победу.

Высокий уровень соперников был заметен с первых минут игры. Уже на первой минуте в штрафную «десантниц» опасно прострелила Марина Кисконен, а встречная атака закончилась ударом с разворота Елены Даниловой выше ворот. После нескольких минут противостояния мячом и инициативой завладели хозяйки поля. На 17-й минуте неудержимая Данилова резким спуртом «отлепилась» от игравшей с ней персонально Екатерины Морозовой и в касание замкнула прострел уже «десантницы» Морозовой, мощно направив мяч в дальний угол ворот – 1:0.

Лучший бомбардир и красавица Елена Данилова. Фото: архив ЖФК "Рязань-ВДВ"

Лучший бомбардир и красавица Елена Данилова. Фото: архив ЖФК "Рязань-ВДВ"

После забитого гола хозяйки несколько минут спокойно перекатывали мяч на своей половине поля. Но в один из моментов «сине-белые» перехватили мяч, Маргарита Черномырдина сместилась ближе к штрафной и отдала точный пас на находившуюся рядом с голкипером «десантниц» Нелли Коровкину , которая накатила мяч набегавшей Марине Кисконен, и та с острого угла не промахнулась по воротам Екатерины Самсон – 1:1. Таким образом, встреча, завершившаяся вничью, позволила «Чертаново» обойти в таблице уступившую ЦСКА «Звезду-2005» и занять второе, гарантирующее участие в еврокубках, место.

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