«Рязаньгоргаз» подготовил сети к работе в период зимних нагрузок

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-25T11:02:09+03:00

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Специалисты компании «Рязаньгоргаз» завершили подготовку газораспределительной системы Рязани к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

Чтобы обеспечить надежное газоснабжение потребителей в период максимальных нагрузок газовики выполнили весь комплекс запланированных работ, включающий диагностику 113 км и приборное обследование 631 км газопроводов, а затем устранение обнаруженных повреждений. Для бесперебойной работы зимой газовики выполнили техническое обслуживание 3312 единиц запорной арматуры. Также завершены капитальные и текущие ремонты на 113 газорегуляторных и 647 шкафных газорегуляторных пунктах, заменено оборудование 15 станций катодной защиты стальных газопроводов от коррозии.

Уверенно эксплуатировать газопроводы в период низких температур позволяет планомерная модернизация городской газораспределительной системы, которая из года в год проводится предприятием. В 2018 году капитальный ремонт и реконструкция выполнены на наиболее загруженных участках газопроводов в районе Южного промузла, в Московского районе, на улице Чкалова, Куйбышевском и Михайловском шоссе, в районе улиц Зубковой и Гагарина, на улице Пожалостина и Первомайском проспекте.

Кроме того, в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов все службы «Рязаньгоргаз» пополнили резерв материально-технических средств и инструментов, необходимых для оперативного устранения нештатных ситуаций, подготовили к зиме спецтехнику и автотранспорт.

– Анализ поступающих заявок показывает, что значительная часть аварийных ситуаций возникает из-за нарушения правил использования газа в быту, в зимний период особенно важно следить за наличием тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, а также недопустимо пользоваться неисправными приборами, при появлении запаха газа необходимо звонить по номеру 04 или 104, – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

НАША СПРАВКА

АО «Рязаньгоргаз» входит в группу «Газпром межрегионгаз».

«Рязаньгоргаз» – газораспределительная организация, основной задачей которой является обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей в городе Рязани.

Основные направления работы: транспортировка газа, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

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