В рязанском райцентре Toyota Camry сбила 15-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-25T09:53:55+03:00

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В среду, 24 октября, около 17.45 в Скопине произошло ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

26-летний житель райцентра на автомобиле Toyota Camry сбил 15-летнюю девушку. По предварительным данным, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате девушке потребовалась помощь врачей.

За минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. В регионе произошло 32 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 8425 нарушений ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.