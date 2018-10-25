В рязанском райцентре Toyota Camry сбила 15-летнюю девушку
Пешеход обращалась за помощью медиков
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В среду, 24 октября, около 17.45 в Скопине произошло ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
26-летний житель райцентра на автомобиле Toyota Camry сбил 15-летнюю девушку. По предварительным данным, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате девушке потребовалась помощь врачей.
За минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. В регионе произошло 32 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 8425 нарушений ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.