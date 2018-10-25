2018-10-25T09:53:55+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре Toyota Camry сбила 15-летнюю девушку

Пешеход обращалась за помощью медиков
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

В среду, 24 октября, около 17.45 в Скопине произошло ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

26-летний житель райцентра на автомобиле Toyota Camry сбил 15-летнюю девушку. По предварительным данным, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате девушке потребовалась помощь врачей.

За минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. В регионе произошло 32 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 8425 нарушений ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани автобус насмерть сбил женщину
За директора рязанского МП «Детское питание» вступились подчиненные – написали обращение в суд
Брошенная на цепи в рязанском селе собака ищет нового хозяина
Директор рязанского МП «Детское питание» предложил в качестве залога 3 миллиона – наличными и прямо в суде
«Рязань-ВДВ» – участник следующего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА
«Рязаньгоргаз» подготовил сети к работе в период зимних нагрузок
Следственное управление: в спортшколе Рязани во время тренировки умер подросток
МФЦ в центре Рязани начал прием документов на загранпаспорт нового образца
ХК «Рязань» в домашнем матче победил «Ценг Тоу» из Китая
Экс-главбух рязанского УФСИН незаконно начислил себе 100 тысяч рублей матпомощи
В Рязанской области назвали самое благоустроенное сельское поселение
Рязанке грозит 15 лет тюрьмы за убийство соседа молотком и вилами
После пожара из собственного дома исчез 64-летний рязанец
Приставы арестовали автомобиль рязанца, задолжавшего клиенту
В рязанском райцентре открыли мемориал железнодорожной славы
Директору рязанского «Детского питания» со второй попытки изберут меру пресечения
ДТП с двумя легковушками парализовало движение в центре Рязани
25 октября автобусы рязанской «Автоколоны 1310» могут не выйти на маршруты
В Рязанском районе водитель рейсового автобуса сел за руль пьяным
На рязанском предприятии вместе с сотрудником пропала циркулярная пила
Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу
Автомобиль рязанца подожгли из-за ревности – машина сгорела полностью