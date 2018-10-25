ХК «Рязань» в домашнем матче победил «Ценг Тоу» из Китая

СЕГОДНЯ 07:13 2018-10-25T07:13:40+03:00

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Домашний матч ХК «Рязань» в рамках «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» против «Ценг Тоу» из китайского Цзилиня получился скудным на голевые события. Победителя определил единственный точный бросок, который нанес форвард «горожан» Игорь Игнатушкин. А главным героем встречи стал голкипер хозяев Петр Кочетков, отыгравший «насухо».

Еще не случилось первого вбрасывания, а рязанские болельщики уже отличились. Заметив, что возникли проблемы с микрофоном у лауреата всероссийских и международных конкурсов Алины Дубининой, которая должна была исполнить гимн России, почти две с половиной тысячи человек пропели его в едином порыве с трибун.

1 сектор - седьмой игрок "горожан" на льду. Фото: пресс-служба ХК "Рязань"

В дебюте матча соперники нащупывали друг у друга слабые места, при этом делая упор на собственную оборону. Броски по воротам были, но они не таили серьезной угрозы для голкиперов : «горожанина» Петра Кочеткова и Ильяса Гафиуллина из «Ценг Тоу». Ближе к окончанию двадцатиминутки Роман Крикуненко сумел выбраться из угла площадки на «пятачок», но ближний бой вратарю гостей проиграл. Это был, пожалуй, самый опасный момент в первом периоде.

После перерыва соперники заиграли активнее, прибавили в скорости. Как следствие, атаки стали острее, броски опаснее. Обоим голкиперам пришлось немало потрудиться, чтобы сохранить нули на табло к окончанию второй трети матча. Александр Васильев из «Ценг Тоу» устроил рандеву с голкипером хозяев – Кочетков действовал выше всяких похвал. У «Рязани» некоторое время спустя и вовсе получился выпад фактически «три в ноль». Но, вероятно, рязанцы так до конца и не решили, что же делать в такой благоприятной ситуации и шанс был упущен.

В третьем периоде стало понятно, что игра, скорее всего, идет «до гола». Так и получилось. Олег Попов, прокатившись за воротами, отдал шайбу в центр на Игоря Игнатушкина, который сумел пробить Гафиуллина, отличившись во втором матче подряд. «Ценг Тоу», пытаясь отыграться, обстреливал рязанскую «рамку» из любых позиций. Но Петр Кочетков поймал кураж, в итоге организовав для себя и для ХК «Рязань» первый «сухарь» в сезоне.

Единственный гол хозяев льда стал решающим. Фото: пресс-служба ХК "Рязань"

Павел ДЕСЯТКОВ, главный тренер ХК «Рязань»:

- После такого исполнения гимна мы не могли подвести наших болельщиков. Для ХК «Рязань» это первая игра «на ноль» в сезоне. Дай Бог, чтобы и вратарь наш, и вся команда так же успешно действовали в обороне и дальше. Но забрасывать, конечно, надо больше. А так – очень хороший матч, понравился, в напряжении держал. В третьем периоде игра, наверное, уже шла «до гола». Хорошо, что в итоге мы выстояли.

Очередной матч рязанцы так же проведут на своем льду. 26 октября в Ледовом дворце они принимают еще одну команду из Китая «КРС – ОЭРДЖИ». Начало в 19.00.