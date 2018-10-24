2018-10-24T19:47:53+03:00
Общество

В Рязанской области назвали самое благоустроенное сельское поселение

А лучшим городским округом стал Шиловский
Анастасия КУДРЯШОВА
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В Рязанской области названы самые благоустроенные городской округ, городское и сельское поселения. Победителей ежегодного регионального конкурса наградили в Сасове на семинаре по благоустройству 24 октября, сообщает издательство «Пресса».

Всего на конкурс прислали 32 заявки, и 19 участников стали победителями и призерами. В категории «Городские округа и городские поселения с населением от 10 тысяч человек» выиграло Шиловское городское поселение. Лучшим в категории «Городские поселения до 10 тысяч жителей» стало Александро-Невское городское поселение. Победителем в категории «Сельские поселения от двух тысяч жителей» названо Полянское поселение Рязанского района. Первым в номинации «Сельские поселения с населением до 1000 человек» стало Потапьевское поселение Пителинского района.

Победители получат гранты на новые проекты и инициативы.

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