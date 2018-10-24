Рязанке грозит 15 лет тюрьмы за убийство соседа молотком и вилами

СЕГОДНЯ 18:33 2018-10-24T18:38:50+03:00

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Касимовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве своего соседа с помощью садовых и строительных инструментов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, трагедии произошла этим летом в деревне Бреево. Следствие установило, что днем 29 июня 59-летняя жительница Касимовского района выпивала с соседом на крыльце своего дома. Компаньон стал упрекать женщину, что ее сожитель не вернул ему деньги за выпивку, и завязалась ссора. Мужчина трижды ударил собутыльницу по голове, а затем не давал ей подняться с кресла. Но та все же вырвалась, схватила вилы и попросила не подходить к ней. Мужчина выхватил инструмент и сломал черенок, после чего обратно сел на стул. Тогда женщина ударила его молотком по голове. Мужчина поднялся, но рухнул на землю, и обвиняемая продолжила бить его молотком по голове, а затем добила вилами. От открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался.

Убийцу обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ, ей грозит до 15 лет лишения свободы.