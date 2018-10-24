После пожара из собственного дома исчез 64-летний рязанец

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-24T18:07:35+03:00

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Шиловские следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения 64-летнего Николая Юлина, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Николай Иванович жил один в своем доме в деревне Авдотьинка Шиловского района. Днем 15 мая дом загорелся. После того, как пожар потушили, хозяина на месте не нашли.

С того же дня Юлин на связь со своими родственниками не выходил, телефон шиловца выключен.

Приметы: славянской внешности, на вид 60-63 года, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы прямые седые, лысина, на теле есть татуировки, вставлены зубы из пластин и железа. Последний раз его видели в черной куртке и тапочках.

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Людей, обладающих информацией о месте нахождения Николая Юлина, просят сообщить в следственное управление по Рязанской области по телефону 8 (4912) 21-81-69 или в Шиловский межрайонный следственный отдел по телефону 8 (49136) 2-28-88.