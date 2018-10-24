Приставы арестовали автомобиль рязанца, задолжавшего клиенту

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-24T17:19:15+03:00

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Только после ареста автомобиля рязанец, задолжавший клиенту, вернул деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

В суд обратился мужчина, передавший предпринимателю 342 тысяч рублей на покупку стройматериалов, необходимых для завершения ремонта в доме. Так и не дождавшись ни отгрузки, ни денег, обманутый клиент обратился в суд. Иск был удовлетворен.

Пристав-исполнитель проинформировал должника о необходимости вернуть деньги, однако, тот требование проигнорировал. Тогда сотрудник УФССП арестовал автомобиль предпринимателя. И только после этого долг был погашен.

Деньги за так и не поставленные материалы, а также взысканные в счет компенсации морального вреда, перечислены взыскателю.