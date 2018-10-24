В рязанском райцентре открыли мемориал железнодорожной славы

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-24T16:14:47+03:00

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В среду, 24 октября, в райцентре Сасово – городе железнодорожников – открыли мемориал Славы железнодорожникам. Торжественное открытие было ознаменовано паровозным гудком, который дал заместитель председателя областного правительства Олег Харивский.

Идея создания мемориала принадлежит ветеранам-железнодорожникам, отмечает издательство «Пресса». Проект поддержали региональные и муниципальные власти, предприятия железнодорожной отрасли, а также простые местные жители.

Работы на площадке начались в июле этого года. Паровоз общим весом 129 тонн устанавливали по частям. Машина была сделана в Красноярске в начале пятидесятых, а затем оказалась на запасном пути одной из местных станций. Экспонат доставили в Сасово, отремонтировали и выставили на всеобщее обозрение.

В мемориал помимо паровоза серии «Л» (конструктора Лебедянского), входит фигура дежурного по станции, провожающего паровоз с сигнальным фонарем, и железнодорожный светофор. В вечернее время светофор будет гореть сигнальными огнями, подсветку получит и весь монумент.

Сообщается также, что ежедневно ровно в полдень паровоз будет подавать гудок.