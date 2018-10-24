ДТП с двумя легковушками парализовало движение в центре Рязани
Транспорт стоит на улицах Ленина, Горького и Свободы
Перекресток около филармонии – излюбленное место «встреч» рязанских автоФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В среду, 24 октября, около 14.20 в Рязани на перекрестке около филармонии произошло ДТП – здесь столкнулись две легковушки.
– После удара один из автомобилей оказался у тротуара перед Рязанским музеем путешественников, второй остался стоять посередине дороги. Обе машины помяты, на место происшествия прибыли автомобиль ДПС, скорая помощь и бригада работников коммунальных служб, – передает корреспондент «КП»-Рязань» с места событий.
В итоге по данным на три часа дня проезд по улицам Свободы, Ленина и Горького затруднен.
Около горадминистрации транспорт стоит «наглухо»
На место прибыла бригада скорой помощи