2018-10-24T15:15:09+03:00
Происшествия

ДТП с двумя легковушками парализовало движение в центре Рязани

Транспорт стоит на улицах Ленина, Горького и Свободы
Сергей ЮРЧЕНКО
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Перекресток около филармонии – излюбленное место «встреч» рязанских автоПерекресток около филармонии – излюбленное место «встреч» рязанских автоФото: Владимир ФРОЛОВ
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В среду, 24 октября, около 14.20 в Рязани на перекрестке около филармонии произошло ДТП – здесь столкнулись две легковушки.

– После удара один из автомобилей оказался у тротуара перед Рязанским музеем путешественников, второй остался стоять посередине дороги. Обе машины помяты, на место происшествия прибыли автомобиль ДПС, скорая помощь и бригада работников коммунальных служб, – передает корреспондент «КП»-Рязань» с места событий.

В итоге по данным на три часа дня проезд по улицам Свободы, Ленина и Горького затруднен.

Около горадминистрации транспорт стоит «наглухо»

Около горадминистрации транспорт стоит «наглухо»

На место прибыла бригада скорой помощи

На место прибыла бригада скорой помощи

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