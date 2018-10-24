В Рязанском районе водитель рейсового автобуса сел за руль пьяным

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-24T12:25:54+03:00

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В конце прошлой недели в Рязанском районе на 204-м километре федеральной трассы М5 «Урал» сотрудники ГИБДД совместно с коллегами из других структур провели сплошные проверки автобусов, задействованных на межрегиональном и междугороднем сообщении.

Было остановлено 24 автобуса. Выявлено семь административных правонарушений, в том числе повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По этому случаю проводится проверка – решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что за девять месяцев 2018 года в регионе произошло 81 ДТП с участием автобусов, в которых четыре человека погибли и 143 получили ранения.