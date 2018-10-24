На рязанском предприятии вместе с сотрудником пропала циркулярная пила
Полицейские раскрыли кражу дорогостоящего инструмента с рязанского предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть обратился работник компании, рассказавший, что с территории производства исчезла переносная циркулярная пила.
Опросив сотрудников, оперативники выяснили, что вместе с инструментом пропал и один из работников. Мужчина всего несколько дней назад устроился на работу, поэтому его исчезновение казалось весьма подозрительным.
Полицейсике разыскали пропавшего и определили, что именно он причастен к краже. Похищенное изъяли, а в отношении уже судимого злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража».