На рязанском предприятии вместе с сотрудником пропала циркулярная пила

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-24T11:41:59+03:00

Полицейские смогли разыскать и работника и пропавший инструмент

Изменить размер текста: A A

Полицейские раскрыли кражу дорогостоящего инструмента с рязанского предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился работник компании, рассказавший, что с территории производства исчезла переносная циркулярная пила.

Опросив сотрудников, оперативники выяснили, что вместе с инструментом пропал и один из работников. Мужчина всего несколько дней назад устроился на работу, поэтому его исчезновение казалось весьма подозрительным.

Полицейсике разыскали пропавшего и определили, что именно он причастен к краже. Похищенное изъяли, а в отношении уже судимого злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража».